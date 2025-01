Il ricordo di Suor Benedetta, poi film e libri per la Memoria

Il Giorno della Memoria si celebra il 27 gennaio, giorno della liberazione di Auschwitz nel 1945. In questa data simbolica, si onorano le vittime della Shoah e si promuove la riflessione sul valore della memoria storica per evitare il ripetersi di simili tragedie in futuro. Per ricordare quindi, oltre allo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana di cittadini ebrei e degli oppositori, i deportati, la prigionia, la morte e chi si oppose al massacro da parte del regime nazifascista anche a rischio della propria vita e chi ha salvato e protetto i perseguitati.

Il Comune di Modigliana ricorda quei tragici eventi in tre momenti: domani alle 10,30 in piazza Cesare Battisti sarà deposta una corona di fiori alla stele commemorative che ricorda Suor Benedetta Pompignoli (Modigliana 1876-Brisighella 1968) che fu responsabile della fraternità delle suore, presenti a Firenze dal 1912 al 1998, e nel 2018 è stata proclamata ’Giusta fra le nazioni’ dallo Yad Vashem di Gerusalemme. Tra il 1943 e il 1944, la situazione per la locale comunità ebraica diventò drammatica, e numerose comunità religiose si aprirono all’accoglienza offrendo, a rischio della loro stessa vita, riparo e spesso la salvezza, come l’Opera della Pompignoli, ad ebrei italiani e apolidi in fuga dai rastrellamenti; lunedì 27 sarà proiettato al teatro dei Sozofili alle 10 per i ragazzi delle scuole e alle 20,30 per la cittadinanza il film ’Train de vie (Un treno per vivere)’, vincitore del David di Donatello nel 1999; mentre martedì 28 sarà presentato alle 18 nella sala Bernabei il libro di Roberto Matatia ‘Dal fondo della notte - diario di un Imi’ ovvero Internato Militare Italiano (Il Ponte Vecchio). Il sindaco Jader Dardi dialogherà con l’autore.

g.a.