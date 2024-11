Il vigile Sacchetti in pensione

"Rivolgo gli auguri di buona pensione ad Eugenio Sacchetti – le parole mercoledì scorso del sindaco di Modigliana Jader Dardi – visto che per lui è l’ultimo giorno di lavoro, avendo raggiunto l’età della pensione ed è stato salutato anche dai suoi colleghi con cui ha condiviso anni di lavoro in paese e nella Unione dei Comuni della Romagna forlivese".

Il vigile urbano Sacchetti, 62 anni, bolognese di nascita, è stato adottato nel paese collinare del Tramazzo dal 1990, quando vi prese servizio. Cosa riserva il futuro a Sacchetti? "Continuerò a badare la mia vivacissima nipotina Alice di 4 anni – dice il neo pensionato – e farò passeggiate". Differenze da quando prese servizio 34 anni orsono? Parecchie. "In Comune eravamo 80 dipendenti – racconta –, ora sono rimasti una quindicina e noi vigili eravamo cinque, poi diventati due ma sono stato anche da solo due anni. I miei colleghi Carlo Tabanelli a Modigliana, Rita Garavini e Luca Bongiorno entrambi a Dovadola sono stati i miei ultimi colleghi in servizio per l’Unione". Un pensiero anche per i concittadini. "Li ringrazio tutti perché, pur prendendo qualche multa, mi hanno sempre trattato con rispetto".

g. a.