Impianti aperti per gli appassionati di sport invernali

Un altro lungo fine settimana sulle nevi di Campigna da domani a domenica. Tanta neve fresca per gli appassionati degli sport invernali: 90cm a 1.450 metri e un metro e mezzo sul crinale dell’appennino tosco-romagnolo. Saranno a disposizione l’impianto di risalita della Capanna, il campo scuola con tapis roulant ai Fangacci, area bob, snow park e pista di fondo di 3km oltre al noleggio materiali, sci e ciaspole. Tante le proposte per le escursioni con le racchette da neve nel mondo incantato dell’inverno appenninico da parte delle guide con l’unica avvertenza di fare attenzione ai cornicioni di neve presenti nell’area in particolare di Monte Falco. Aperte le strutture turistiche dal Poderone a Campigna, Passo Calla, Burraia e Capanna e obbligo di catene o pneumatici da neve sulle provinciali Bidentina e del Castagno.