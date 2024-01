In bici al lavoro: svolta a Bertinoro

Anche il Comune di Bertinoro partecipa al progetto Bike to work: l’azione regionale per incentivare l’uso della bicicletta al posto dell’auto per i tragitti quotidiani casa-lavoro. In particolare Bertinoro è risultato beneficiario per un importo di oltre 52.000 euro, che andrà a finanziare il progetto generale che prevede una spesa di poco più di 65.000 euro.

Il progetto ‘Bike to work 2021’, questo il titolo esatto, si rivolge ai Comuni con popolazione sotto i 50mila abitanti è ha come obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, la promozione di iniziative atte allo sviluppo di una mobilità sostenibile con una maggiore sicurezza per la circolazione ciclistica e l’incentivazione dei trasferimenti casa-lavoro, casa-scuola, per favorire il cicloturismo e, in generale, per favorire l’avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli. Nel territorio comunale di pianura si stanno ultimando in questi giorni alcuni lavori di installazione di 4 colonnine per la manutenzione delle bici, 6 pensiline di copertura con rastrelliera e altre 7 rastrelliere.

"Siamo consapevoli che una vera svolta verso la mobilità sostenibile passa imprescindibilmente dalla realizzazione di piste ciclabili e dal potenziamento del trasporto pubblico locale – dichiara Raffaele Trombini, assessore all’ambiente di Bertinoro –. Su questi due fronti stiamo lavorando quindi sia con gli uffici comunali per le ciclabili sia con Amr e Start Romagna per il trasporto pubblico, per trovare risposte a queste problematiche. Parallelamente però il progetto bike to work 2021 ci dà la possibilità di realizzare sul nostro territorio alcune installazioni indubbiamente utili a tutti quei cittadini o turisti che già da ora hanno a cuore l’ambiente e la salute e optano per uno spostamento sostenibile. Le installazioni – conclude – verranno eseguite su tutto il territorio da San Pietro in Guardiano, a Fratta Terme passando per Santa Maria Nuova e Panighina".

