In sala ’Nosferatu’ e ’Dove osano le cicogne’

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 16. In sala arriva Nosferatu, remake del classico film espressionista muto di Murnau. Il film diretto da Robert Eggers, si svolge nell’Ottocento in Germania. Il protagonista è un vampiro proveniente dalla Transilvania che si invaghisce ossessivamente di una giovane donna. Il vampiro non può fare a meno di perseguitare l’oggetto del suo desiderio, generando orrore e sangue... Nel cast Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe.

È una novità anche Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi. Angelo (Angelo Pintus) è un maestro elementare sposato con Marta (Marta Zoboli): sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse che non riescono ad avere figli. È Andrea (Andrea Perroni), il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce (Beatrice Arnera). Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.

Va in scena anche il film di animazione Sonic 3, incentrato sull’alieno blu simile a un riccio con il potere della supervelocità. In questo terzo capitolo Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima.

Resta Diamanti, di Ferzan Özpetek. Un regista convoca le attrici con cui ha lavorato maggiormente per realizzare un film sulle donne. Una volta radunate le artiste, inizia a osservarle, a studiarle e a farsi ispirare da loro, finendo con la mente in un’altra epoca, nel passato, dove l’aria è riempita dal rumore delle macchine da cucire in un luogo affollato da sole donne. In questa sartoria cinematografica con a capo due donne, gli uomini ricoprono solo piccoli ruoli marginali e il cinema che prevale è ovviamente quello da più lavoro, ossia il cinema di costume. Nel cast: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari.

Resta Una notte a New York di Christy Hall. Una giovane donna (Dakota Johnson) sale sull’auto guidata da Clark (Sean Penn) che dall’aeroporto JFK di New York la deve portare a Manhattan. Relazioni, amore, sesso, passato e presente: i due ben presto cominciano a raccontarsi, svelano dettagli della loro storia personale e con grande onestà mettono a nudo le proprie fragilità. Una semplice corsa in taxi che diventa per entrambi un’occasione di profonda e inattesa riflessione.

Rimane, infine, Mufasa: Il Re Leone, prequel del classico Disney che vede Rafiki, Timon e Pumbaa intenti a raccontare la storia di Mufasa, il padre di Simba, a un piccolo cucciolo di leone (Kiara, figlia di Simba e Nala), narrando l’ascesa di quello che è stato uno dei più grandi re delle Terre del Branco. Attraverso flashback, riviviamo la storia di Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L’incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.