In treno a tutta velocità. I Frecciarossa per Milano da oggi fermano a Forlì

Una corsa contro il tempo. L’alta velocità passa anche da Forlì e permetterà di risparmiare minuti preziosi anche mentre si viaggia in treno. Da oggi, infatti, anche la stazione di Forlì sarà interessata dalla velocizzazione del treno Freccia Rossa per Milano. In particolare, delle cinque linee totali che risparmieranno 40 minuti per compiere il viaggio dalla Puglia alla Lombardia e viceversa, una passerà anche dalla nostra città. Si tratta del treno numero 8810, che parte da Forlì alle 10.42 e arriverà a Milano alle 12.30, invece che alle 12.54, risparmiando circa 25 minuti. In tutto per un comodo viaggio, seduti in treno, occorerà 1 ora e 48 minuti per compiere il tragitto Forlì-Milano, contro le 2 ore e 13 minuti che occorrevano fino ad ieri.

Sono state anche recentemente annunciate le novità e i treni speciali della Winter experience 2023 di Trenitalia. L’orario invernale, al via dalla giornata di ieri, offre nuovi collegamenti per le mete turistiche di neve e montagna, integrando maggiori soluzioni di viaggio con il treno e promozioni ad hoc per famiglie e giovani. Forlì non sarà direttamente interessata, dato che queste tratte speciali partiranno dalle stazioni italiane che rappresentano dei punti di snodo. Sarà possibile però per i forlivesi raggiungere la stazione centrale di Bologna e usufruire delle nuove tratte turistiche. Altra novità importante, che toccherà la Romagna e Forlì in occasione delle partenze estive, sarà l’utilizzo del treno ’Rock’ in doppia composizione, ovvero un unico convoglio formato da due treni regionali a due piani che garantiranno 1200 posti a sedere.

Martina Rossi