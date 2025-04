In un libro la vita coi cani di Sara Turetta

Domani alle 17.30 nella sala 1 della libreria Mondadori (corso della Repubblica 144) verrà presentato il libro ‘I cani, la mia vita’ (Edizioni Sonda) di Sara Turetta, fondatrice dell’organizzazione nonprofit ’Save the Dogs and other Animals’. All’incontro la scrittrice dialogherà con Enea Toschi, amministratore delegato di MyVet.

Da oltre vent’anni l’associazione offre rifugio a circa 2mila cani nella sua clinica veterinaria in Romania e ne ospita oltre 200 nel rifugio in attesa di adozione. Il volume, in una nuova edizione ampliata e aggiornata, è un memoir dell’autrice e include tre nuovi capitoli che raccontano l’impegno straordinario in Ucraina durante la guerra, per aiutare gli animali vittime del conflitto, e i nuovi progetti avviati in Italia. Tra questi, ‘Non uno di troppo’, un’iniziativa che ha lo scopo di combattere il randagismo nel sud del Paese, e ‘Amici di strada, compagni di vita’, un programma che si prende cura degli animali appartenenti a persone senza fissa dimora o a basso reddito a Milano. In occasione dell’uscita della nuova edizione de ‘I cani, la mia vita’, l’editore si impegna a donare a Save the Dogs and other Animals un euro per ogni libro venduto della prima tiratura di 2.500 copie. Inoltre, i diritti d’autore percepiti dall’autrice vengono interamente donati all’organizzazione senza scopo di lucro.