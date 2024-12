In val Bidente si respira già aria di Natale

In occasione dell’Immacolata, prendono il via gli eventi natalizi nei comuni della Val Bidente. Sabato apre a Poggio alla Lastra ‘Il presepe di Poggio e storie, cibo, mercatini, teatro, musica e trekking’ con l’inaugurazione alle 12 del grande e diffuso presepe con statue ad altezza d’uomo (buffet a offerta libera) promosso dalla piccola comunità montana e dal Rifugio Trappisa di sotto. Si prosegue il 15 alle 16,30 con lo spettacolo di Altrove Teatro e il mercatino di Natale, mentre il 22 alle 8,30 parte il trekking di Emiliano Conficoni, guida Aigae, con visita ai presepi dell’Alpe. Si chiude il 28 alle 17 con il concerto nella chiesa dei santi Pietro e Apollinare.

Molto fitto il programma a Galeata a partire dall’8 dicembre, promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni del terzo settore e il sostegno di aziende e attività. Per le vie del centro storico mercatino di Natale, artigianato e creativi, la mostra dei presepi, i giochi in legno di Nonno Banter e laboratori natalizi per grandi e piccini. In piazza Gramsci a grande richiesta la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, le casette di legno, Babbo Natale pronto a ricevere le letterine e gli stand gastronomici e bevande calde. Alle 15 esibizione itinerante della Banda Comunale ‘Albertini’, alle 16.30 accensione delle luci dell’albero di Natale e canti dei bambini delle scuole di Galeata. Dalle 18 dj set. Dopo il successo a Cusercoli della 15ª edizione della Cicciolata e del mercatino di Natale, sabato a Civitella, alle 17, accensione dell’albero di Natale con il corollario di musica e degustazioni, mentre il 24 festa in piazza a Cusercoli con musica, cibo e falò. Infine a Meldola ‘Camminata solidale’ in programma domenica 8 dicembre con i fondi destinati all’Irst e il mercatino di Natale all’Arena Hesperia. Domenica 15 alle 11 mercatino hobbisti, food truck e laboratori per bambini a cura del Comitato Genitori. Nel pomeriggio, dalle 14, sfilata delle slitte dei bambini lungo le vie del borgo e la ’Côrsa di cariùl ad Nadèl’. Premiazione finale in piazza Orsini con ricchi premi. Nel pomeriggio, arrivo di Babbo Natale sul carriolo, con doni per tutti i bambini. Domenica 22 dicembre ‘Natale in Romagna’, un evento all’insegna della tradizione e dei prodotti tipici locali. Si parte alle 15,30 in piazza Orsini con la preparazione della tradizionale cicciolata e distribuzione gratuita a tutti i partecipanti.

Durante il pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi con i giochi di legno di Nonno Banter e i laboratori proposti dall’azienda agricola biologica ‘Ca’ Melia’ di Serena Saltutti. La ‘Bottega Visini’, con Paola Visini oggi alla guida dell’antica stamperia del padre Fabio, proporrà alcune sue recenti produzioni di tele romagnole. Il pomeriggio si concluderà con l’esibizione, dalle 18 del Coro Città di Meldola diretto dal maestro Omar Brui e con l’esibizione del piccolo coro di Cosascuola Music Academy diretto dal maestro Alessandra Savioli.

Oscar Bandini