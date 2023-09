Inaugurazione nuovo anno scolastico, Forlì aspetta il Presidente Mattarella: il programma

Forlì, 18 settembre 2023 – L’arrivo del Presidente della Repubblica a Forlì è previsto per le 15.50 di oggi, lunedì 18 settembre. Mattarella si recherà subito alla scuola Saffi Alberti, dove lo accoglieranno il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente della Provincia Enzo Lattuca e il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Avrà così inizio la giornata che celebra l’apertura ufficiale del nuovo anno scolastico. Il Capo dello Stato sarà a Forlì, in segno di sensibilità e vicinanza dopo la devastante alluvione di maggio: la città infatti è stata duramente colpita e danneggiata. Una festa, ma è anche il riconoscimento del contributo di solidarietà offerto dagli studenti in quei tragici giorni.

La visita del Presidente sarà trasmesso in diretta su Rai 1 all’interno dello show ‘Tutti a scuola’, con la conduzione di Flavio Insinna e della cantante Malika Ayane.

Il programma prevede che dalle 16, per circa mezz’ora, Mattarella visiterà diversi laboratori del Saffi Alberti. Anche questo momento del pomeriggio verrà ripreso dalle telecamere, ma non sarà trasmesso da Rai 1, bensì da Rai News 24, in differita. Mentre il Presidente sarà in visita alla scuola, nel palco centrale sarà già cominciato lo show infatti il via della diretta è previsto intorno alle 16.30. L’intervento del Capo di Stato è fissato per le 18.15. Il termine della diretta sarà alle 18.45.

Durante lo show, inoltre, interverrà anche il gruppo musicale ‘The Kolors’ che pochi mesi fa ha sfornato il tormentone estivo dell’estate: Italo disco. Non solo: ci sarà spazio anche per il cantante Alfa, autore di ‘Sei bellissima’ e poi il giovane attore Nicolò Galasso. Durante lo spettacolo che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si parlerà di attualità, lavoro, salute, sport, scuole italiane all’estero, storie di riscatto sociale. Un docente tutor spiegherà la funzione di questa nuova figura, introdotta quest’anno nelle scuole dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Interverrà la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone che parlerà di sicurezza sul lavoro e nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

Saliranno sul palco anche due protagonisti della cronaca recente: il 16enne Alessandro Dioni che, grazie a un corso di pronto soccorso frequentato a scuola, ha salvato la vita con un defibrillatore al 50enne Marcello Amadori. Si parlerà di sport, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò, con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e con gli atleti Simone Giannelli e Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu. Tra gli ospiti, selezionati tramite un avviso pubblico al quale hanno partecipato istituti di tutta Italia, saranno presenti gli studenti dell’Istituto comprensivo di Chieri (Torino): 25 violinisti eseguiranno ‘Carovana nel deserto’, accompagnati dal loro maestro Simone Zoja. I ragazzi del liceo coreutico Musco di Catania parteciperanno con un’esibizione dedicata a ‘Pandora, il mito’. Il liceo coreutico teatrale ‘Germana Erba’ di Torino interpreterà ‘High School Musical’, con 25 ballerini e due ragazze in carrozzina. L’Istituto professionale Falcone di Brindisi presenterà una sfilata di moda con abiti realizzati a scuola. Un video racconterà la ricostruzione, con fondi Mim, del laboratorio del Polo tecnico professionale di Lugo, danneggiato dall’alluvione.