Mattarella a Forlì oggi per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. I ministri Valditara e Calderone ad accoglierlo Il Presidente della Repubblica è arrivato poco prima delle 16 in via Turati: dopo il saluto con le istituzioni all’ingresso dell’istituto Saffi-Alberti, l’incontro con una delegazione di studenti, il tour dei laboratori della scuola prima dell’inizio dello show ‘Tutti a scuola’ in diretta Rai