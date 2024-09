"Incassi in calo di oltre il 30%"

Patrizia Salmoiraghi gestisce da anni la locanda ‘Il Guelfo’: "Le conseguenze negative del terremoto vanno di pari passo con quelle dell’alluvione. La scossa di un anno fa ha reso inagibili o problematiche non solo le normali abitazioni, ma anche diverse seconde case, facendo perdere al paese un sacco di turisti, anche stranieri. Per noi i mancati incassi sono di oltre il 30%". E riflette: "L’alluvione ha sconvolto il territorio con l’interruzione delle strade, ma anche tutta quella rete di sentieri, che finora hanno attirato turisti ed escursionisti a piedi e in bike. Quindi occorre pensare seriamente a ripristinare i sentieri".