"Incentivare lo smart working e la fibra ottica"

Roberto Freddi, perché si candida?

"Perché ho deciso di mettere a disposizione della comunità oltre 40 anni di esperienza maturata come direttore della Cta di Premilcuore, che mi ha fatto conoscere e vivere tante esperienze professionali, politiche, istituzionali e sociali".

Tre motivi per cui chiede il voto ai premilcuoresi?

"Ristabilire un clima di concordia e condivisione tra tutti i cittadini, perché il paese ha bisogno di tutti; riappropriarsi e rafforzare l’identità culturale, turistica, ambientale ed economica del paese; intensificare la collaborazione con altri enti, in particolare Romagna Acque, Demanio forestale, Parco nazionale e i piccoli comuni montani, con problemi simili ai nostri".

Come fa a sostenere che la sua lista è civica, quando lei è il responsabile del circolo Pd del paese?

"È civica perché i componenti non sono tutti iscritti al Pd. Il 40% è indipendente, ma condivide i valori del centrosinistra".

Se eletto, quali sarebbero le prime tre cose da fare?

"Affrontare con decisione, competenza e serietà, gli aspetti relativi alle problematiche socio-sanitarie, in particolare del medico di medicina generale, anche con scelte coraggiose e innovative".

Come affronterà il fenomeno inarrestabile dello spopolamento?

"Questo aspetto è uno dei punti di debolezza, tipico dei piccoli paesi come il nostro, che hanno visto progressivamente l’abbandono delle forze più giovani. Una soluzione sarebbe quella di incentivare lo smart working, grazie alla fibra ottica e ad internet, per lavorare da casa; lo Stato dovrebbe erogare contributi a fondo perduto alle giovani coppie che acquistano la casa in montagna; in collaborazione con gli enti preposti, creare una scuola professionale per operatori forestali, per sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla gestione di oltre 6.500 ettari di demanio forestale".

Quale soluzione propone per avere un medico di famiglia stabile?

"Offrire al medico un alloggio gratis e incentivi economici per compensare il minor numero di mutuati".

La priorità di Premilcuore per i prossimi 5 anni?

"Tutti gli aspetti socio sanitari, scuola e formazione, ambiente e turismo plen air".