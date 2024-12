Iniziative scolastiche: dal laboratorio di Domotica alla solidarietà agricola

A pochi giorni dall’inizio delle vacanze natalizie si moltiplicano le iniziative delle scuole. E’ stato inaugurato, all’istituto Marconi, un laboratorio didattico per lo studio professionale degli impianti di ‘Domotica smart home’. Lo spazio è intitolato a Stefano Garavini, ex studente del Marconi e perito elettrotecnico scomparso nel 2014 dopo un incidente sul lavoro. Al taglio del nastro ha preso parte anche la vedova Elena Rossi.

Prosegue il progetto ‘Ti voglio pane’ di Cna che offre ai bambini delle elementari un’opportunità unica per esplorare l’arte della panificazione. Nel progetto sono statti coinvolti, presso la cooperativa di panificatori Co.A.P di Forlì, gli alunni delle classi 1ªA e 1ªB della scuola La Nave e della Lamberto Valli.

Un racconto di solidarietà per il futuro dell’agricoltura si è tenuto all’istituto Ruffilli, dove sono stati consegnati i proventi della Spigolatura Solidale 2024, organizzata dall’azienda New Factor e dall’azienda agricola San Martino, della famiglia Annibali. Il ricavato della raccolta delle noci sarà destinato a progetti formativi nel settore agricolo. Tito Annibali ha consegnato alla dirigente scolastica un assegno di 1500 euro per sostenere la formazione di giovani talenti nel settore agricolo.

Una delegazione della sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e dai soci Raffaele Acri, Cristian Parasciani ed Elio Moretti è stata ospitata dalle elementari Melozzo, per un confronto con gli alunni sulla storia del tricolore e l’inno nazionale. Al termine sono stati donati un tricolore ed una bandiera europea.

Diventare cittadini attivi sperimentando il volontariato e l’associazionismo fin da piccini. Questo l’obiettivo di ‘AiCS Hub’, progetto promosso dalla sezione Forlì-Cesena dell’Associazione italiana cultura sport nella scuola media Maroncelli. Il piano sociale si è chiuso sabato scorso con 4 laboratori culturali, sociali e di riciclo dei rifiuti.

Una visita densa di significato ha animato la scuola dell’infanzia L’Albero Felice di San Lorenzo in Noceto. L’assessora Paola Casara, la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo e i rappresentanti del Comitato di quartiere si sono recati al plesso per celebrare l’impegno che ha permesso di evitarne la chiusura.