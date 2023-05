Installatore di infissi e serramenti

L’azienda ’Italmontaggi’ srl, che si occupa di vendita ed installazione di infissi e serramenti,

cerca per la sede di Cesena, un apprendista istallatore di infissi che affianchi il titolare nella posa in opera presso i cantieri edili della zona. È indispensabile per il candidato essere in possesso di patente e essere auto o moto munitoa. Il presente annuncio è

rivolto a candidati ambosessi. L’azienda ’Italmontaggi’ offre un contratto di apprendistato con orario a tempo pieno.

L’offerta è valida fino al 25052023.

Per candidarsi dopo essersi registrati con Spid o Cie (carta di identità elettronica) al Portale Lavoro per Te

(https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarsi cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.