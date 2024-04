Interpreti, al via corso di italiano C

C’è tempo fino al 15 aprile per iscriversi al corso di italiano lingua C, promosso dal dipartimento di Interpretazione e traduzione dell’Università di Bologna, con il supporto organizzativo di Serinar, che si svolgerà presso il Campus di Forlì dal 20 al 25 maggio prossimi. Il corso è volto a rafforzare le competenze linguistiche in italiano di interpreti di conferenza professionisti che desiderino aggiungere l’italiano stesso alle loro lingue di lavoro. L’iter formativo si rivolge esclusivamente a interpreti di conferenza già formati che padroneggino le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva e con un livello minimo di italiano B2. "Alla prima edizione tenutasi nel 2019 – spiega la docente Maria Chiara Russo – parteciparono 17 persone, 10 delle quali erano funzionari del Parlamento europeo e della Commissione europea, mentre i rimanenti erano liberi professionisti. Con questa nuova edizione proponiamo una settimana intensiva di formazione, che non si limita a lezioni di cultura generale, ma comprende anche esercitazioni pratiche con la supervisione di interpreti che valutano il lavoro svolto dai corsisti. Le lingue di provenienza dei corsisti che siamo in grado di supportare sono bosniaco, croato, serbo, inglese, tedesco, spagnolo, francese, polacco, portoghese e russo. "E’ stata un’esperienza interessante – spiega Annarita De Eca che prese parte all’edizione 2019 – per l’alto livello della formazione frontale, per le attività pratiche e per i momenti di conoscenza della storia e cultura del territorio romagnolo". Per informazioni: mariachiara.russo@unibo.it e per iscriversi on line: https://serinarpayments.it/corso-di-italiano-2024. Gianni Bonali