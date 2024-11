Interrogazioni di fuoco:: "Castrocaro perde fondi"

Sarà con ogni probabilità un consiglio comunale vivace quello in programma questa sera alle 20.30 nella residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Tra i vari punti all’ordine del giorno campeggiano infatti tre ‘pepate’ interrogazioni targate Insieme per crescere, il gruppo di minoranza formato dall’ex prima cittadina Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza.

"I consigli comunali castrocaresi si svolgono ormai senza più cittadini ad assistervi, e i punti all’odg sono sempre meno – la premessa del trio di opposizione –: in una manciata di minuti, tutto si risolve con un breve soliloquio del sindaco". La prima interrogazione riguarda la richiesta "che compie quasi un anno ormai", di trasmettere le sedute in diretta streaming per consentire a tutti i cittadini di assistere ed essere partecipi della vita della comunità termale e medicea. "Ciò è avvenuto in epoca Covid e senza grosse difficoltà, ma l’attuale maggioranza – invece – forse temendo qualcosa, sta procrastinando oltremodo una scelta moderna ed emancipata", la stilettata di Insieme per crescere.

La successiva interrogazione riguarda "la mancata partecipazione a numerosi bandi e finanziamenti regionali ed europei da parte del nostro Comune, in primis il bando rigenerazione urbana 2024: un bando facile, con grandi risorse, che avrebbe consentito al Comune di candidare uno degli immobili straordinari che possiede e che abbisognano di ammodernamento e maggiore fruibilità, oppure di proporre un’arena estiva green, idea avanzata in tanti anni dalle varie promesse elettorali. Un bando che ha vinto il piccolo Comune di Dovadola". Una mancanza "grave" che si inserisce in "un contesto di grande povertà progettuale di questa Amministrazione, che a fatica sta portando avanti i lavori lasciati in eredità da quella precedente". Il secondo interrogativo riguarda la mancata partecipazione al bando per il servizio civile. "Avrebbe consentito un aiuto in più a un Comune che sta perdendo progressivamente personale; nell’ultimo anno si sono licenziati numerosi dipendenti".

La terza e ultima interrogazione riguarda "i frutti" del Festival di Castrocaro. "I roboanti titoloni (addirittura 10 milioni di utenti sarebbero stati spettatori della kermesse), sembrano essere stati smentiti da un concerto che a metà serata ha visto la piazza svuotarsi: un audio non all’altezza dell’evento, una conduzione lenta e un palco più piccolo di quello allestito per la festa dell’Unità non hanno di certo aiutato a rialzare un nome già in difficoltà".

Tra gli altri temi in trattazione, l’approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e la presa d’atto delle dimissioni di Marianna Tonellato dalla carica di consigliere dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con relativa nomina di un sostituto in rappresentanza della minoranza.

Francesca Miccoli