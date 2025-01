Istituto ’Matatia’, tre open day

Proseguono gli open day all’Istituto comprensivo numero 8 ’Camelia Matatia’, in particolare per le scuole dell’infanzia.

Questi i prossimi: domani all’istituto ’Le Ali’ di San Martino in Strada, alle 18; sabato all’istituto ’Albero Felice’ di San Lorenzo in Noceto, alle 10; sempre sabato all’istituto ’Il Papavero’ di Magliano, alle 11. Negli open day sono previsti percorsi laboratoriali per i bambini, e gli alunni futuri iscritti potranno conoscere dal vivo le scuole.

Ulteriori informazioni sul sito https://www. ic8forlimatatia.it/.