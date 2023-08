Jovanotti sceglie il ’Ridolfi’ Rientro dopo l’incidente

Ha scelto lo scalo di Forlì, Jovanotti, che è rientrato ieri in Italia da Santo Domingo facendo riferimento proprio all’aeroporto Ridolfi, dove è atterrato a bordo di un Falcon 2000 proveniente da Madrid, dove aveva fatto scalo. Il cantante non è certo nuovo alla città: non solo ci ha vissuto per diversi anni (proprio qui è nata sua figlia Teresa), ma vi ha anche aperto il celebre negozio di abbigliamento ‘Muffa’.

I legami non sono finiti qua, infatti Lorenzo Cherubini sceglie sempre la rivendita ‘Baldoni bike’ di via Dandi per i suoi acquisti nel campo delle biciclette, e l’amico Augusto Baldoni l’ha spesso accompagnato nelle sue avventure su due ruote. Proprio insieme a Baldoni, Jovanotti ha realizzato nell’aprile del 2020 il documentario ‘Non voglio cambiare pianeta’, trasmesso su RaiPlay, nel quale i due hanno mostrato il loro viaggio lungo 4mila chilometri, tra Cile e Bolivia.

Proprio a bordo di una bicicletta, Jovanotti ha vissuto un brutto momento a Santo Domingo, dove si trovava in vacanza con la famiglia, infatti nel corso di un’escursione ha avuto un incidente che gli ha provocato la rottura del femore e della clavicola, costringendolo a rientrare prima del previsto in Italia.