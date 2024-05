La corsa alle urne entra nel vivo: ecco gli appuntamenti con le liste

Il cronoprogramma elettorale prosegue a Modigliana con numerose e varie iniziative. Lo scorso sabato – e probabilmente sarà lo stesso nei prossimi, visto che è il giorno del mercato ambulante – tutte e tre le liste hanno realizzato le loro postazioni per pubblicizzare candidati e programmi. La lista n. 1 della candidata sindaco Silvia Mazzoni, ‘In comune per la Comunità’, civica appoggiata solo da Fratelli d’Italia e Forza Italia, per il ritiro della Lega Nord dalla competizione, presenterà i propri candidati e il programma venerdì alle 20.30, nella sala Bernabei, in piazza Matteotti.

La lista civica n. 2 di Jader Dardi, ricandidato sindaco, ‘ViviAmo Modigliana’, ha incontrato lunedì scorso nella sala Bernabei le associazioni di categoria e le imprese cui sono state descritte le linee del programma elettorale. E lo stesso avverrà con gli appuntamenti nei quartieri (iniziati sempre lunedì al parco Zaccagnini) alle ore 18: oggi parco degli Alpini, domani al parco Durante Doni e venerdì in piazzetta Salita Violano. La lista n. 3 del capolista Adriano Cheli, ‘Adi.sindaco ModiglianAttivazione’, intende procedere nella campagna elettorale spiegando, giorno per giorno e punto per punto, il programma attraverso il web sul gruppo pubblico con 921 membri ’Anch’io me se fossi sindaco farebbi … eccetera eccetera’. Ha già affrontato il primo punto sulla comunicazione, il secondo sulla riqualificazione del centro urbano e l’ultimo, ieri, dedicato ai mezzi pubblici. Mancano ancora sette dei punti da affrontare.

Giancarlo Aulizio