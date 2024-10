La donazione dei 5 Stelle. Romiti, 150mila euro alla parrocchia alluvionata

Lo scorso giugno era stata oggetto di polemiche per la sua concomitanza con la campagna elettorale, legata alle elezioni amministrative: c’era chi aveva ipotizzato una smaccata strumentalizzazione a fini politici, perciò la donazione promessa dal Movimento 5 Stelle a favore della parrocchia di Santa Maria del Voto ai Romiti, quartiere duramente colpito dall’alluvione del maggio 2023, alla fine era rimasta in sospeso.

L’altro giorno, finalmente, l’impegno è stato onorato (anche se siamo di nuovo vicino a una scadenza elettorale, a un mese dalle regionali). A Forlì è arrivato il deputato pentastellato Alfonso Colucci, anche nella sua veste di notaio, ed è stata ufficializzata l’elargizione di 150mila euro per "fini ricreativi e sociali rivolti ai giovani". Ad accogliere la piccola delegazione, anche il parroco dei Romiti, don Loriano Valzania.

Il gruppo territoriale di Forlì, attualmente rappresentato da Pierluigi De Carolis e, in precedenza, da Sergio Petroncini, ha seguito con attenzione tutte le fasi del progetto: "La nostra presenza è fondamentale per ascoltare le esigenze dei cittadini e dare risposte concrete, come abbiamo fatto in questo caso", afferma De Carolis.

"Questa donazione rappresenta un impegno mantenuto e un segno di vicinanza alla comunità dei Romiti", sottolineano da parte loro i coordinatori regionali 5 Stelle Marco Croatti e Gabriele Lanzi, insieme al coordinatore provinciale Mauro Frisoni. La parrocchia dei Romiti, luogo di ritrovo per tanti giovani del quartiere, aveva subito pesantissimi danni in seguito all’alluvione, molti dei quali non ancora sanati, e la donazione – da subito disponibile all’uso – servirà a ripristinare appieno tutte le sue funzioni.