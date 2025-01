La dottoressa Montella dall’Irst di Meldola passa all’Int di Milano

L’Irst ’Dino Amadori’ Irccs saluta "con orgoglio e gratitudine" la dottoressa Maria Teresa Montella, nuova Direttrice generale dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Lo scorso 30 dicembre, la giunta della Regione Lombardia ha indicato la direttrice sanitaria dell’Irst-Irccs, dottoressa Montella, quale guida di una delle più prestigiose realtà oncologiche italiane, l’Int di Milano. Incaricata presso Irst dal 1° settembre 2020, Montella, spiega una nota dell’Istituto di Meldola, "ha saputo affrontare con professionalità sfide decisive, tra cui la pandemia da Covid-19 e la gestione delle emergenze alluvionali del 2023. Grazie alla sua dedizione, la direzione sanitaria ha contribuito a consolidare ulteriormente il ruolo di Irst come centro d’eccellenza nella cura oncologica".

"Rivolgiamo alla dottoressa Montella i nostri migliori auguri per questo importante incarico nella culla dell’oncologia ove io stesso mi sono formato – commenta il direttore generale Irst, Lorenzo Maffioli –. Porta con sé l’esperienza e i valori maturati in Irst, che siamo certi saprà mettere a frutto anche in questa nuova sfida". In attesa della nomina di un nuovo direttore sanitario, la guida ad interim è stata assunta dal dottor Maffioli, per garantire continuità operativa e pieno rispetto delle norme medico-legali.