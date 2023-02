La fumettoteca rende omaggio a Dante Alighieri nella Giornata internazionale della lingua madre

Dante a fumetti? Un incontro possibile. In occasione della ’Giornata Internazionale della Lingua Madre’, alla sede della fumettoteca di Forlì (via Curiel 51) si tiene da oggi al 28 febbraio un’esposizione consultabile, dedicata al ‘padre’ della ‘lingua madre’ italiana, Dante Alighieri. Il Sommo Poeta farà compagnia al pubblico posto nel contesto dell’ampia produzione della Nona Arte, grazie al social community hub, uno spazio esclusivo in continuo sviluppo e crescita, in grado di promuovere realmente le connessioni, la creatività e il divertimento dei giovani forlivesi.

Si riflette sull’importanza della lingua materna, la nostra lingua di risonanze intime, costitutiva dell’identità soggettiva e collettiva, attraverso cui poter imparare a raccontare e riconoscere il mondo nelle sue declinazioni sociali e culturali nazionali. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico. L’apertura è su richiesta. Informazioni: 339.3085390, [email protected]