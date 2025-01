’La mi moj? Una senta!’ in scena stasera a S. Martino in Villafranca

Il secondo appuntamento con la rassegna teatrale ’Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet’ (Quattro risate con il nostro dialetto) nella sala parrocchiale Garavini, via Lughese 135, San Martino in Villafranca, vedrà come protagonista la Compagnia La Mulnela di Santarcangelo di Romagna. Alle 21 metterà in scena lo spettacolo ’La mi moj? Una senta!’, commedia brillante tratta da ’Mia moglie è una santa’ di Alessio Angelucci, regia di Renato Carichini e Daria Rocchi.

Ingresso 7 euro, info e prenotazioni: 3487443860.