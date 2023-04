La mostra scambio dei privati in Fiera

Torna alla Fiera di Forlì (in via Punta di ferro) ’Commercianti per un giorno’. Domani dalle 8,30 alle 18.30, i padiglioni si apriranno alla manifestazione esclusivamente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni, enti di beneficenza i quali, per un’intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà. Saranno 330 gli espositori presenti, tutti accomunati dalla volontà di dare una ’seconda chance’ a oggetti che altrimenti sarebbero destinati a invecchiare in casa o in cantina, proponendoli invece ai visitatori e agli altri espositori per essere scambiati o acquistati. Questo consentirà loro di fare veri e propri affari dal punto di vista economico, ma permetterà anche all’oggetto di rivivere e diventare una risorsa. A ’Commercianti per un giorno’ sono presenti anche gli stand di istituti scolastici e parrocchie del territorio che mettono in vendita la propria merce a scopo benefico. Ingresso:

3 euro. Info: www.commerciantiper1giorno.it