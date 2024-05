La parola ai candidati. Confronto sulle imprese

"It’s economy, stupid", recita un motto della politica americana, che sottolinea l’importanza dell’economia. Per questo motivo, diamo il via a una rubrica che scandirà l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno, con una serie di interviste ai candidati al consiglio comunale. Stavolta, appunto, tre attivi nel mondo dell’impresa.

Come funziona? Daremo la parola (e, per loro, la possibilità di farsi conoscere) a coloro che si candidano. Faranno parte di liste e, spesso, schieramenti diversi, tuttavia con qualcosa in comune: la professione, l’età o altre caratteristiche. I nomi sono stati forniti dai partiti su richiesta del Carlino, che si è basato sulle informazioni diffuse al momento di presentare le liste, scegliendo tra le varie possibilità. Si è tenuto conto, nell’intervistare uno anziché un altro, della necessità di sentire esponenti di tutte le liste, di bilanciare la presenza degli schieramenti e dei partiti all’interno degli stessi.