La sinistra vince 9-5. Pd primo in 12 comuni. FdI vince a Predappio. Rocca, in testa c’è FI

Fra i 14 comuni del comprensorio forlivese, in 9 ha prevalso Michele de Pascale e in 5 Elena Ugolini. Il nuovo governatore dell’Emilia-Romagna ed ex sindaco di Ravenna si è imposto a Bertinoro (61,5%), Castrocaro e Terra del Sole (53,2%), Civitella di Romagna (50,9%), Dovadola (51,8%), Forlimpopoli (62,5%), Galeata (54,1%), Meldola (54,5%), Portico e San Benedetto (49,6%) e Santa Sofia (69,1%). In quest’ultimo comune, de Pascale ha ottenuto la più alta percentuale del Forlivese. Elena Ugolini si è piazzata davanti a de Pascale a Modigliana di un solo punto (48,1%), Predappio (49,8%), Premilcuore (50,8%), Rocca San Casciano (53,6%) e Tredozio (53,1%), qui con uno stacco significativo di quasi 8 punti.

Santa Sofia è il comune che detiene vari record nel forlivese: il comune con più voti per de Pascale (69,1%) e meno a Ugolini (29,5%); la più alta percentuale raccolta dal Pd (66,6%) e la percentuale più bassa di Fratelli d’Italia (17,5%).

Questo si deve probabilmente all’effetto traino del candidato consigliere regionale Daniele Valbonesi, neoletto, per 10 anni sindaco del comune bidentino, ma anche alla lunga tradizione orientata a sinistra di quella comunità civile.

I due partiti più votati sono il Pd e FdI. Oltre al record di Santa Sofia, il Partito democratico è il primo partito anche nei seguenti comuni: Bertinoro (47,3%), Castrocaro e Terra del Sole (37,7%), Civitella (44,5%), Dovadola (36,6%), Forlimpopoli (47,1%), Galeata (46,4%), Meldola (41,3%), Modigliana (37,2%), Portico e San Benedetto (41,9%), Premilcuore (40,6%), Tredozio (34,7%).

Il secondo partito più votato nel comprensorio è quasi ovunque Fratelli d’Italia, che si afferma come primo partito solo a Predappio col 38%, davanti al Pd fermatosi al 35%.

Questo risultato si deve probabilmente all’amministrazione di centrodestra che guida il comune capoluogo della valle del Rabbi dal 2019 ed è stata confermata lo scorso giungo dal voto delle comunali.

Il partito della Meloni, comunque, ha confermato l’andamento nazionale anche nei comuni del forlivese. Oltre ad essere il primo partito a Predappio e al già citato record negativo a Santa Sofia, ecco gli altri risultati: Bertinoro (23,4%), Castrocaro e Terra del Sole (29,8%), Civitella (31,6%), Dovadola (31,6%), Forlimpopoli (21,4%), Galeata (29,2%), Meldola (26,2%), Modigliana (30,2%), Portico e San Benedetto (24,5), Premilcuore (36%), Rocca San Casciano (21,9%), Tredozio (34,7%).

Da segnalare il caso di Rocca San Casciano, unico comune dove Forza Italia è il primo partito, con il 29,4%, davanti al Pd (24,2%) e a FdI (21,9%). Si tratta di un risultato personale della deputata del partito fondato da Silvio Berlusconi, Rosaria Tassinari, originaria del paese, di cui è stata sindaco per 10 anni.

Inoltre, a Rocca era candidato alle regionali per gli azzurri anche Giovanni Fabbrica, studente universitario 21enne, già consigliere comunale eletto lo scorso giugno con 106 preferenze (il più votato), che alle regionali di preferenze ne ha prese 186.

Commenta a questo proposito la deputata azzurra in una nota: "Esprimo tutta la soddisfazione mia personale e del partito per il risultato del comune di Rocca San Casciano, dove Forza Italia si è affermata come primo partito". Infine, va detto anche che la Lega ha ottenuto il massimo dei voti a Premilcuore col 7%, risultato personale dell’attuale sindaco, Sauro Baruffi, esponente del partito di Salvini, fin dalla fondazione con Bossi.