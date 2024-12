La voce degli esperti per il Consiglio. Pari Opportunità, pronti 7 ’esterni’

Nella seduta della Commissione comunale pari opportunità tenutasi ieri pomeriggio, l’ultima dell’anno, sono stati nominati i sette componenti esterni indicati dai gruppi di maggioranza e opposizione. Sono Giada Zoli, Paola Possanzini, Rosalinda Francaviglia, Maria Teresa Rinieri, Barbara Semeraro, Giovanni Amadori ed Elisa Zecchini; andranno a supportare e stimolare l’operato dei consiglieri per tutta la durata della Commissione.

Era l’unico punto all’ordine del giorno, anche se è scaturita dalla discussione interna ai gruppi la richiesta di poter presentare, eventualmente, esperti differenti a seconda delle tematiche trattate. Una richiesta che la presidente Cristina Tassinari ha esplicitato all’assessora Andrea Cintorino, in quanto non è di competenza della stessa commissione decidere riguardo a regolamenti che la governano: decide il regolamento comunale. "Per questo motivo porteremo la richiesta al segretario comunale – ha spiegato Cintorino -, per verificare il da farsi e la possibilità di modificare il regolamento in seno al consiglio comunale".

La prossima seduta della commissione pari opportunità è prevista agennaio. "Sono molto soddisfatta degli esperti che abbiamo nominato oggi – dichiara la presidente –, ognuno di loro rappresenta un valore aggiunto. La loro professionalità ed esperienza sono sinonimo di garanzia e qualità per il lavoro che attende la nostra commissione nei prossimi mesi. Ringrazio anche tutti coloro che si sono autocandidati, ma che non sono stati eletti. Li invito a partecipare in ogni caso alle nostre riunioni, a partire da quella di gennaio". Matteo Bondi