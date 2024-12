L’ABC del Natale al Piccolo. Torna la rassegna delle favole

Ritorna alle 16 la storica rassegna dedicata alle Favole del Teatro Piccolo di Forlì. La nuova edizione 2024/2025 sarà inaugurata da ‘ABC del Natale’, uno spettacolo di teatro d’attore con musica dal vivo della compagnia Teatro Telaio, interpretato da Alessandro Calabrese e Antonio Panice e diretto da Angelo Facchetti.

I due attori vestono i panni dell’Asino e del Bue, che raccontando fiabe natalizie al loro giovane pubblico si rendono conto di dover ripartire dalle basi, dall’ABC, per costruire insieme ai bambini spettatori un nuovo alfabeto del Natale, giocando con le parole e trovando modi originali e divertenti per rivivere le radici di questi racconti. Si tratta di uno spettacolo adatto ai più piccoli ma anche alle loro famiglie, per rinnovare, sotto le feste, la gioia che scaturisce dalla condivisione, dal recuperare insieme una tradizione fatta di simboli e personaggi tramandati nei secoli e che oggi rischiano di perdersi. Questo fil rouge riprende la tradizione della compagnia Teatro Telaio di portare in scena le ritualità del Natale, con le sue derivazioni culturali e le affinità antropologiche con feste e riti di altre culture.

Il biglietto è di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0543.26355; www.accademiaperduta.it; Vivaticket. Biglietteria del Teatro Diego Fabbri aperta dal martedì al sabato (festivi esclusi) ore 10-13 e 16-18: domenica 16 aprirà alle 15.

Sofia Vegezzi