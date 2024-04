Laboratorio under 35 nel nome della Murgia

Chiuderà il 27 aprile l’ultimo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. Il laboratorio si terrà sabato dalle ore 15 alle 18 alla Fabbrica delle Candele

in Piazzetta Corbizzi 30, Forlì e fa parte del ciclo di approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia.

Il titolo dell’evento è ‘Stai zitta’ tratto dell’omonimo testo di Michela Murgia (foto), deceduta nel 2023,

in cui sono presenti considerazioni sull’espressioni discriminatorie di cui sono oggetto le donne. Condurrà il laboratorio l’attrice e regista Catia Gatelli che evidenzierà alcune espressioni

con accompagnamento di movimento corporeo e vocale. Per questo incontro non sono necessari abiti particolari purché comodi per permettere il movimento fisico. Inoltre è necessario avere a disposizione materiale per scrivere. Informazioni e iscrizioni: 393.9707741 – masque@masque.it, www.masque.it.

