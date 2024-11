‘L’amore è un muro con le ruote’ spettacolo a cura di Hal 9000

Si chiama ‘L’amore è un muro con le ruote’, lo spettacolo che prenderà vita sul palco della Fabbrica delle Candele domani alle 21. Lo spettacolo è una produzione dell’associazione ‘Hal 9000’ che da anni organizza show tutti made in Forlì. Ogni storia d’amore, in fondo, si somiglia: una serata senza pretese, un ragazzo e una ragazza si conoscono, micro segnali impercettibili alternati ad altri molto più plateali daranno inizio a una relazione romantica.

L’amore, però, con l’andare del tempo andrà in crisi e segnerà la sua (apparente) fine. Ma il sentimento finirà per tornare, con una consapevolezza nuova: per vivere ha bisogno di essere protetto dagli attacchi dell’egoismo e della possessività, dalla mancanza di considerazione e di stima… Protetto come se ci fosse un muro a difenderlo, sì, ma un muro ‘con le ruote’, per poterlo rimuovere in un attimo e tornare ad amarsi ancora e di più.

Il cast è composto da Beatrice Buffadini e Luca Maggiore (nelle foto), il testo è di Luca Bollini, con la regia di Luca Coralli. Per info e prenotazioni: sms e Whatsapp 335. 8010600, mail hal9000aps@pm.me. Biglietto intero 10 euro, ridotto (under 16) 8 euro. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis.