Lanzarote a Corte San Ruffillo con l’architetto Zamora Cabrera

Si conclude oggi presso il resort agrituristico Corte San Ruffillo di Dovadola la seconda edizione della manifestazione ‘Semi Piaci’. Alle ore 17 l’architetto spagnolo Antonio Zamora Cabrera parlerà di Lanzarote, tra arte, paesaggio e turismo, nella sua conferenza dal titolo ‘Il progetto implicito’.

Raccontando la storia dello sviluppo turistico della nota isola delle Canarie, oltre a mostrare luoghi suggestivi e bellissimi, l’architetto introdurrà i partecipanti a riflessioni sul rispetto dell’architettura vernacolare, del genius loci e del paesaggio di località sottoposte a grande pressione turistica. Zamora Cabrera mostrerà anche alcuni progetti di intervento per le aree interessate.

Sara Vespignani, titolare di Corte San Ruffillo (al centro nella foto qui sopra, scattata durante la prima edizione l’anno scorso) commenta: "Gli interessanti spunti dell’architetto spagnolo potrebbero aiutare gli attori delle nostre località turistiche a prendere ispirazione per le attività locali". L’evento è aperto a tutti, gratuito e in collaborazione con l’ordine degli architetti della Provincia di Forlì- Cesena; la partecipazione riconosce fra l’altro 2 crediti formativi per architetti con accreditamento a cura di Corte San Ruffillo (info e iscrizioni: tel. 0543.934674 e mail a info@cortesanruffillo.it).

A seguire l’incontro con l’architetto spagnolo vi sarà l’apericena al tramonto con ‘Semi di Musica’ che prevede nell’occasione il concerto del trio della Pink Orchestra, evento che concluderà il programma di ‘Semi Piaci’. Sarà a disposizione dei partecipanti anche il Market artigiano, aperto dalle ore 10 fino alle 20.

Quinto Cappelli