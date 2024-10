Lavori ed eventi fanno discutere: "Corso della Repubblica, così no"

Il centro storico di Forlì rimane anche il centro delle attenzioni di vari interventi politici. Alessandro Gasperini e Flavia Cattani del Pd pongono l’accento sullo slogan "restituiamo valore al cuore di Forlì" utilizzato dalla giunta comunale nel 2023 per presentare i lavori di riqualificazione di corso della Repubblica, per una spesa di 2 milioni e 750mila euro. "A oltre un anno dall’avvio di un cantiere ‘a rate’ – affermano –, l’assessore Petetta, rispondendo all’opposizione, comunica un ritardo consistente sui lavori. Il risultato, tuttavia, è sotto ai nostri occhi: la pista ciclabile è stata piastrellata, rendendo il percorso più scomodo e sconnesso per le bici, a centro strada resta una colata di asfalto relativamente stretta, mentre negli ultimi mesi alcuni commercianti hanno subìto gli allagamenti causati dalle caditoie parzialmente ostruite per via dell’innalzamento del piano stradale".

L’attenzione si sposta poi su piazza del Duomo "chiusa per una festa privata": lo afferma il candidato al consiglio regionale per Alleanza Verdi Sinistra, Alessandro Tassinari, che si scaglia contro la chiusura di uno spazio pubblico per l’inaugurazione di una profumeria. "Mentre ci rallegriamo per l’apertura di un nuovo negozio in un centro storico ormai impoverito e desertificato di attività commerciali – spiega Tassinari – non possiamo che stigmatizzare il modo in cui l’amministrazione comunale ha gestito questo evento, privatizzando una parte importante di città".

Torna sugli immobili Acer di via Marsala e corso Garibaldi "destinati ai senzatetto" il consigliere nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli. "Nessuno strappo con Zattini – afferma De Carli –, semplici visioni differenti sul progetto". Spiegando poi come per loro "non sia positivo destinare dei servizi ai senzatetto in immobili Acer", ma confermando la piena fiducia nell’operato del sindaco. "Dormano sonni tranquilli gli amici del Pd – afferma, riferendosi al comunicato con cui il gruppo consiliare dem sottolineava lo strappo tra la Lega, con cui il Popolo della Famiglia è alleato alle Regionali, e il resto della maggioranza –: la giunta è salda attorno a Gian Luca Zattini, a cui rinnoviamo il nostro appoggio".

ma. bo.