Lavori in centro, successo per il pedibus a Bertinoro

Oggi pomeriggio riapre al traffico e al passaggio di tutti il tratto di viale Roma, in pieno centro a Bertinoro, che è stato oggetto di lavori per la sistemazione di tutti i sottoservizi e di ripavimentazione sin dalla primavera dello scorso anno, con una interruzione dei lavori stessi nel periodo estivo per permettere ai tanti visitatori di raggiungere più agevolmente il borgo, la piazza e la rocca.

Mesi di lavori che sono così coincisi con le lezioni della scuola elementare Francesco Rossi che proprio sulla via si affaccia, con tutti i disagi del caso per poter portare a scuola i giovani alunni, ivi comprese le fermate degli scuolabus che normalmente lasciano i bambini proprio di fronte all’ingresso.

"Non vi era altra soluzione che portare le fermate su via Allende – racconta l’assessora Sara Londrillo –, unico posto che permetteva la discesa in sicurezza dei ragazzi, ma a una distanza di circa 300 metri dalla scuola". Troppi per permettere poi ai quasi 70 bambini che usufruiscono del trasporto scolastico di recarsi da soli a scuola. "Abbiamo così pensato di istituire un servizio di pedibus – continua l’assessora –, chiedendo anche ai genitori e ai parenti se erano disponibili, ma i numeri erano troppo esigui per poter garantire il servizio".

Si sono così fatti avanti i volontari dell’associazione Il Molino che hanno garantito, non solo il servizio alle 7,45 di mattina, quando arrivano i tre pulmini per l’ingresso a scuola, ma anche quello delle due uscite, alle 12,45 e alle 15,45.

"Un servizio di grande responsabilità – spiega il presidente dell’associazione Gilberto Zanetti –, che è stato gestito egregiamente e con grande competenza dalla nostra socia, Barbara Rossi. Lei ha coordinato i 7 volontari che servivano tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in tutti questi mesi. Ci siamo messi a disposizione della nostra comunità per cercare di gestire al meglio un momento complicato come questo. La responsabilità di così tanti bambini non è cosa da poco, anche se in un tragitto breve. Oltre a Barbara il ringraziamento va esteso a tutti i volontari che in questi mesi hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità".

Ringraziamenti a cui si sommano quelli dell’amministrazione comunale nella figura della sindaca Gessica Allegni. "Il grazie è a nome di tutta la comunità – afferma la sindaca – per questa associazione e questi volontari, sempre disponibili e sempre all’altezza. Grazie di cuore".

Matteo Bondi