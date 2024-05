Schiacciato dall’albero che stava tagliando: muore 72enne

Stava tagliando un albero nel terreno agricolo di sua proprietà quando improvvisamente il grosso e pesante arbusto a fusto lungo gli è caduto addosso schiacciandolo, senza lasciargli scampo. Così una normale operazione di manutenzione si è trasformata in tragedia. È successo ieri intorno alle 17.30 in località Samoggia a Marzeno, nel territorio del comune di Brisighella. Vittima della tragedia, le cui cause dovranno essere accertate dagli investigatori, è Floriano Pretolani, 72enne originario di Dovadola, nel Forlivese.

Insieme all’anziano c’era il figlio il quale pare abbia tentato disperatamente di liberare il padre dall’albero, tagliando il tronco con la motosega.

Intorno alle 17.30 è stato dato l’allarme e immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi.

Nel luogo dell’incidente, al confine tra i comuni di Faenza e Brisighella, si sono precipitati i sanitari del 118 Romagna Soccorso, mobilitando un’autoambulanza e l’elimedica, nonché i vigili del fuoco del Distaccamento di Faenza, e i carabinieri della Compagnia di Faenza e della Stazione di Brisighella.

Nonostante i tentativi di rianimazione però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.