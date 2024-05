Il Pd rivendica i nomi di Giulio Marabini e Dalila Nervegna Il circolo Pd di San Martino in Strada ha indicato due candidati del quartiere, Giulio Marabini e Dalila Nervegna, per le elezioni. Entrambi non erano iscritti al partito ma si distinguono per il loro impegno nella partecipazione e nel volontariato. La campagna elettorale si basa sull'idea di costruire anziché criticare.