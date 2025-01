"Le auto? Intere per miracolo"

Germano Ghetti è un altro residente della zona del Ronco, testimone diretto del traffico che interessa viale Roma, quasi a ogni ora del giorno. "Sembra quasi un miracolo che copertoni, assi e carrozzerie delle auto non restino su quei dossi: sono veramente pericolosi". Secondo Germano, se ciò non succede non è ‘merito’ della manutenzione lungo l’arteria ma della viabilità ingolfata: "Qui si va piano a causa del traffico, e molto probabilmente si evita anche il rischio di non prestare attenzione al rigonfiamento. Vedo spesso anche le biciclette, quelle che non transitano nella pista ciclabile, stare verso la linea bianca del centro carreggiata, proprio per evitare la parte più rovinata della strada".