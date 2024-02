’Le Filippiche’ di Caccamo: tutto esaurito al Fabbri

E’ già tutto esaurito lo spettacolo ‘Le Filippiche’ proposto dal comico Filippo Caccamo per domani sera, ore 21, al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Sarà uno spettacolo che susciterà molte risate soprattutto in professori e studenti e questo non stupisce visto il tema in oggetto: il mondo della scuola presentato da un attore comico che è stato anche insegnante. Caccamo, seguitissimo sui social, in questo monologo, racconterà con grande ironia, aneddoti su verifiche ed interrogazioni, temi scritti, gite, collegio docenti, rapporti con la segreteria e coi collaboratori scolastici. Episodi diversi si susseguono in una vorticosa girandola che ruota attorno a quattro capisaldi che incombono su Caccamo: presidenza, segreteria, aula docenti e aula pc.

Per non parlare poi dei personaggi che popolano la scuola, a partire dalla preside ossessionata dalla burocrazia, dalla prof che dovrebbe essere già in pensione e da tante altre presenze insofferenti. Sarà "uno spettacolo che non darà tregua e farà ridere tutti, ben oltre i cancelli scolastici – commenta Caccamo – perché, con il giusto punto di vista comico, ogni aspetto della nostra vita quotidiana può far ridere!". L’attore ha colto in modo ironico molti aspetti del mondo scolastico compresi i tanti drammi dei trentenni come lui e della generazione dei ’perennemente precari’ che devono abbassare il riscaldamento per sopravvivere all’indipendenza, fare il bucato, capire la bolletta della luce: tanti elementi che fanno perdere il sonno. Non mancano poi le già note parodie musicali di Filippo Caccamo come: Sarà perché insegniamo, Maledetta prima ora, Notte prima degli esami. Info: 0543.26355 – www.accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci