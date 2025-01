L’Officina del cambiamento. Cinque incontri per un nuovo futuro

Nasce ’Officina Forlì’, un ciclo di incontri patrocinato dalla Provincia, nato da un’idea dell’associazione di promozione sociale Officina delle Idee, con l’obiettivo di dare voce alle aspirazioni e alle visioni dei cittadini per costruire e immaginare insieme il futuro di Forlì. Cinque gli incontri in programma. Edoardo Russo è uno dei fondatori dell’associazione:"Vogliamo creare un laboratorio di idee, un luogo di incontro e di scambio dove i cittadini possano sentirsi protagonisti del cambiamento, ascoltando esperienze virtuose e che possano stimolare impegno attivo in chi partecipa – dice –. Il futuro della nostra città dipende dalla capacità di ciascuno di noi di mettersi in gioco, di esprimere le proprie opinioni e di contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più inclusiva, sostenibile e innovativa". ’Officina Forlì’ si svolgerà all’Ottantadue Club, in corso Garibaldi 82.

Ogni serata sarà articolata in tre momenti: aperitivo-cena ’Officina del Gusto’ (19.30-20.30); ’Warm-Up: scalda i motori per il dibattito!’ (20.30-21): un modo divertente e interattivo per approfondire la conoscenza di Forlì e del tema della serata; salotto Culturale ’Officina Forlì’ dalle 21 alle 22.30 con l’incontro vero e proprio. Si comincia il 28 gennaio con ’Giovani, donne e politica: una nuova generazione al governo della città’, con Beatrice Verzè, delegata alle Pari opportunità a Verona e capogruppo di Traguardi; il 24 febbraio, ’Donne al timone: l’ingegno femminile per un futuro sostenibile’. Con Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in Ingegneria Aeronautica in Italia, scienziata aerospaziale e consulente della Nasa e dell’Agenzia Spaziale Europea.

L’11 marzo sarà la volta di ’Come nello sport, una storia di valori’, con Damiano Tommasi, sindaco di Verona ed ex calciatore italiano (la Roma in primis). 8 aprile: ’Comunicare il cambiamento nell’era digitale’ con Lorenzo Pregliasco, esperto di comunicazione politica e opinione pubblica, Founding Partner di Quorum e Youtrend; 6 maggio ’ Placemaker: costruiamo insieme la città del futuro’. Con Elena Granata, docente di Analisi della città e del territorio e di Geografia urbana al Politecnico di Milano. Per partecipare a ’Officina Forlì’ è prevista una registrazione obbligatoria che può essere effettuata online tramite le pagine social e web dell’associazione. Link per la registrazione online: bit.ly/3BWYfzB.