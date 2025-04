Luce e buio, bene e male: in scena il musical gotico ’Jekyll e Hyde’

Al Teatro comunale di Predappio va in scena, oggi e domani alle 21 e domenica alle 16 ‘Jekyll&Hyde. The gothic musical thriller’ con la regia di Stefano Naldi. Il musical, curato dal Teatro delle Forchette, è ispirato al romanzo ‘Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde’ del 1886 di Robert Louis Stevenson. Nella versione musicale la partitura fu composta da Frank Wildhorn, mentre il libretto da Leslie Bricusse. Lo spettacolo è la trasposizione della prima teatrale che avvenne il 28 aprile 1997 al Plymouth Theatre di New York. Un cast numeroso alle prese con la storia del giovane Dottor Jekyll, nella nebbiosa Londra di fine ‘800. Lo studioso tenta di dividere le coscienze per isolare il gene del Male dal Bene, e sperimenta su sé stesso un farmaco di sua invenzione che riuscirà nell’intento dando corpo e anima al proprio doppio oscuro. Mr. Hyde, compirà delitti orribili per le notturne vie della città. Inizierà così una lotta tra le due identità che porterà lo svolgersi degli eventi ad un tragico finale. Il tutto arricchito di numeri musicali fatti di brani da solista, duetti e cori, che interpreteranno la società sgomenta e ipocrita, divisa tra nobiltà e popolo. Naldi elimina le scenografie previste dal testo, fatte di saloni, palazzi, feste e altro per lasciare spazio al tavolo del laboratorio dello scienziato, dove cornici a specchio si librano in aria diventando parte delle coreografie curate da Laura Cappelli. Il tutto in un totale scenico che gioca su bianco e nero, con sprazzi di rosso acceso, a raccontare quel dualismo tra luce e buio. Il Dottor Jekyll è interpretato da Christian Strada, Ivanoe Privitera veste i panni dell’avvocato John Utterson e Serena Mandolesi è la fidanzata dello scienziato. Info: 339.7097952, 347.9458012 - info@teatrodelleforchette.it.

Valentina Paiano