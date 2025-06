Luci per le vittime nella striscia di Gaza

Oggi anche a Forlì si aderirà al nuovo appello nazionale ‘L’ultimo giorno di Gaza’, mobilitandosi nella notte che precede la Festa della Repubblica. L’appuntamento è alle 21 presso piazza Ordelaffi di fronte alla prefettura "per ricordare – spiegano gli organizzatori – con qualunque forma di luce (candele, lumicini, accendini, telefonini) le tante vittime palestinesi, bambini e bambine morti sotto le bombe israeliane". L’iniziativa è promossa "da cittadine e cittadini che invitano alla mobilitazione e alla partecipazione all’incontro informale, aperto a tutti per chiedere giustizia e per chiedere una presa di posizione anche del governo".