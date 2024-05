Madonna delle Grazie, Terra del Sole in festa tra sacro e profano

Terra del Sole in festa per la celebrazione della Madonna delle Grazie, in programma ogni anno il terzo fine settimana di maggio. Questa mattina alle 10 nella chiesa di Santa Reparata è previsto il catechismo dei bambini mentre alle 11 padre Daniele Marzotto presiederà la Santa Messa. Dalle 16 sono in programma la recita del Vespro della Beata Vergine, la processione per le strade cittadine, la recita del rosario e delle litanie, quindi omelia, preghiera e benedizione. Domani alle 20.15, dopo il santo rosario, avranno luogo la reposizione dell’immagine della Vergine e la funzione conclusiva. Alle 21, all’esterno della chiesa, il canonico concerto della banda cittadina ‘Antonio Orsini’ chiuderà i tre giorni di festa.

I più piccoli, e non solo, potranno tentare la sorte nella pesca con ricavato in favore dell’asilo ‘Fratelli Paganelli’. Sono aperte le iscrizioni per il rinnovo dell’adesione alla Compagnia della Madonna delle Grazie. Le celebrazioni saranno nobilitate dalle esibizioni del gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’insieme guidato dal Maestro don Marino Tozzi, parroco della cittadella, sabato 25 maggio sarà protagonista dello spettacolo ‘Romagna – Toscana, cori in concerto’: la chiesa di Santa Reparata ospiterà anche le performance della corale di Santa Sofia ‘Papa Raineri da Bleda’, diretto dal maestro Ezio Monti, e di quella di Sarsina guidata dal maestro Eris Bartolini; quarto e ultimo gruppo a esibirsi il ‘Mulieres Voces’ di Firenzuola curato da Edoardo Materassi. L’ingresso sarà libero.