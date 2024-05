Magazzino ortofrutticolo cerca magazziniere

L’azienda F.lli Orlandi Enrico e Carlo sas cerca, per il magazzino ortofrutticolo di Cesena, risorsa in grado di preparare gli ordini, pesare i prodotti sulle bilance, inserire quantità, descrizione e pesi rilevati nel gestionale; riordinare il magazzino finita la vendita ed effettuare il conteggio dei prodotti rimasti per fare l’inventario giornaliero. Richiesto buon utilizzo del computer (word, excel), gestionale Business Cube o altro relativo al magazzino. Preferibile possesso del patentino del muletto. Capacità di organizzare gli ordini e nel conteggio delle quantità degli articoli. Disponibilità al lavoro in team. Patente B, preferibilmente automunito/a. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 – D. Lgs. N. 198/2006). Contratto: Tempo indeterminato.

Orario: Tempo pieno: dalle 03 alle 10, con riposo la domenica.