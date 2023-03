Manca l’acqua, è indispensabile programmare

Tonino Bernabè *

Le città consumano il 70% dell’energia, l’80% del cibo, emettono oltre il 75% di gas serra ed occupano solo il 3% della superficie del pianeta. I centri abitati ospitano metà della popolazione terrestre ed emettono quasi l’80% di gas serra. Per tale motivo la buona gestione delle risorse naturali e la programmazione per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici diviene fondamentale. La Romagna ha saputo governare il problema acqua diversificando le fonti di approvvigionamento messe in connessione mediante infrastrutture e impianti a garanzia della continuità del servizio idrico, a prescindere dal problema siccità.

* presidente Romagna Acque