Mantenersi in forma: scelte sostenibili a tavola a partire dalla spesa

Per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il termine di prevenzione s’intende: "dare alle persone i giusti mezzi per diventare più padroni della propria salute e per poterla migliorare". Per questo sono stati promossi a Modigliana dall’Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica di Forlì, con il patrocinio del Comune, e in collaborazione con la Casa della comunità di Modigliana, due incontri gratuiti aperti alla cittadinanza sulla promozione della salute, con suggerimenti per mantenersi in forma prevenendo l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. Il calendario prevede: mercoledì 4 settembre dalle ore 9 alle ore 11 ‘MuoviAMOci a Modigliana’, presso sala consiliare del palazzo municipale, in via Giuseppe Garibaldi n. 63; giovedì 5 settembre, stessa sede e stesso orario, per ‘Occhio all’etichetta’. Nel primo incontro, condotto da un istruttore laureato in Scienze motorie, è consigliato un abbigliamento comodo perché si ricercheranno sul territorio opportunità per praticare attività fisica, mantenendosi in salute in modo economico e divertente.

Il secondo appuntamento, condotto da un dietista, serve ad imparare come fare una spesa sana e sostenibile, partendo dalla lettura dell’etichetta facendo scelte consapevoli. Tutti gli incontri saranno condotti da professionisti esperti in promozione della salute e del cambiamento del Dipartimento di Sanità Pubblica. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a promosalute.fo@auslromagna.it o telefonare al 331.1371209.

Giancarlo Aulizio