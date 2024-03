Masterchef, all’iper la vincitrice Riso

La vincitrice dell’edizione numero 13 di Masterchef, Eleonora Riso, sarà ospite del centro commerciale Punta di Ferro e a disposizione del pubblico per dialogare con chi vorrà intervenire e per il firmacopie del suo ‘Laboratorio di Sapori – 80 ricette ganzissime’, acquistabile presso le librerie all’interno dello stesso centro commerciale. L’appuntamento è in programma per domani dalle 16.30, quando la vincitrice dell’edizione 2024 del talent di cucina sarà a disposizione dei suoi fan. L’evento è gratuito e accessibile solo a chi sarà in possesso di una copia del libro. La 27enne, originaria di Livorno e cameriera a Firenze, ha convinto Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli con la sua cucina atipica, ricca di tecnica, gusto, tradizione e influenze etniche, oltre che con il suo menù Ichigo Ichie, che ha proposto nella finale dello scorso 29 febbraio, poi vinta contro Antonio e Michela.