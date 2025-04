Meldola, ecco ’Zia Pace’. Il progetto TeatralMente

La Compagnia Il Dirigibile del Centro Ulisse porterà in scena stasera alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola lo spettacolo ‘Zia Pace’, prodotto da Ausl Romagna insieme al Centro Diego Fabbri Ets, con la regia e sceneggiatura di Michele Zizzari. La compagnia, composta da utenti e operatori del Centro Diurno Ulisse del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl Romagna, porta in scena un’opera ispirata a ’Sei personaggi in cerca d’autore’ di Luigi Pirandello, esplorando i grandi temi del teatro pirandelliano, come il confronto tra autore, testo, personaggi e pubblico.

"Un invito a riflettere sulle dinamiche umane, artistiche e sociali – precisano i curatori – attraverso una messa in scena che stimola e coinvolge il pubblico". L’evento rientra nel circuito regionale ‘Teatralmente: I teatri della salute mentale’, un progetto che valorizza il legame tra arte, benessere psicologico e comunità, inserendo le produzioni dei centri diurni psichiatrici nei principali teatri dell’Emilia-Romagna.

La compagnia Il Dirigibile, nata nel 2000, rientra in un progetto precursore che vede l’esperienza teatrale non solo come strumento di supporto al percorso curativo, ma al pari di una vera e propria officina per realizzare performance teatrali rivolte all’ampio pubblico.

Attraverso il teatro, si vuole infatti promuovere l’inclusione e la crescita personale, favorendo l’abbattimento di barriere e pregiudizi nel campo del benessere mentale. Questo percorso permette ai partecipanti di sviluppare la propria autostima e di esprimere pienamente il proprio potenziale creativo, trasformando l’arte in uno strumento di cambiamento e integrazione sociale.

Ingresso a offerta libera. Prenotazioni tel. 328.2435950 (anche Whatsapp).

o. b.