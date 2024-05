Meldola, oggi incontro con. Giacomo Zattini

Parte da Meldola la campagna elettorale di Giacomo Zattini candidato nella circoscrizione Nord Est per il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee dell’8-9 giugno. ‘Un Meldolese in Europa’, questo è il titolo dell’evento di presentazione pubblica della candidatura di Zattini in programma stasera alle 21 nel salone comunale di piazza Felice Orsini. "Una vera e propria festa che voglio condividere con la mia città -afferma Zattini – dove sono nato e cresciuto, che mi ha visto andare a scuola e fare lo scout. Non potevo che partire da qui anche perché mi serve il sostegno di tutta la mia città". Una sfida importante quella di Zattini, classe 1996, uno degli attivisti forlivesi più noti del movimento per il clima Fridays For Future, già tirocinante al Parlamento europeo. Durante la serata sono previsti anche gli interventi dei due candidati sindaci di Meldola.