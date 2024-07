Mercatino della solidarietà: inaugurati i locali della Caritas

È stato inaugurato il Mercatino della Solidarietà di Meldola, alla presenza del sindaco Roberto Cavallucci, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, del parroco don Enrico Casadio, del responsabile della Moschea di Meldola Hamid Faris, del responsabile degli Ortodossi padre Giorgi, del vescovo mons. Livio Corazza e del direttore della Caritas diocesana Filippo Monari. "Il mercatino di via Giordano Bruno 25 attualmente occupa 550 mq e sarà aperto – commenta il responsabile Caritas di Meldola Francesco Branchetti – a chiunque voglia acquistare oggetti e vestiti usati per sostenere le attività della Caritas meldolese, che sposterà i suoi uffici in alcune stanze della struttura". Don Enrico ha definito il mercatino "cittadella della carità meldolese e simbolo di solidarietà ed impegno di tutta la comunità", mentre il sindaco ha lodato "l’impegno e l’amicizia con i volontari della Caritas meldolese". Il vescovo Corazza ha sottolineato come la carità appartiene a tutta la comunità cristiana perché la Caritas è l’organismo pastorale della Chiesa Cattolica e il direttore della Caritas diocesana ha sottolineato l’importanza di questa esperienza.