Messa in Fiera con i volontari alle ore 19

Continua ai Romiti il lavoro per completare la pulizia dal fango della chiesa, dell’oratorio e della canonica e così anche oggi la messa viene celebrata da don Loriano Valzania nel teatro adiacente alla chiesa (ore 8.30 e 11, quest’ultima in diretta su Teleromagna). La chiesa di San Benedetto in via Gorizia, inagibile nei giorni scorsi, è stata invece ripulita e oggi alle 9.30 ospita il vescovo Livio Corazza. Regolarmente agibili tutte le chiese, compresa Pieveacquedotto dove domenica scorsa il fango ostruiva l’ingresso. Ci sono oggi alcune cresime: la celebrazione è in duomo (ore 16.30) ma riguarda anche alcuni ragazzi delle zone alluvionate, come l’unità pastorale che comprende Cava, Villanova, Villagrappa e Castiglione. Alle 19 (orario anticipato ieri sera), in zona Fiera, il vescovo Corazza celebra la messa di Pentecoste: parteciperanno i volontari (compresi quelli di numerosi gruppi ecclesiali), Croce Rosa e Protezione civile.