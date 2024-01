Minacce di morte alla sua ex. Un gps per spiarla: arrestato

Minacce di morte e appostamenti da parte dell’ex compagno, che non si rassegnava alla fine della storia. La vittima, dopo una serie di episodi, alla fine ha trovato il coraggio di fare querela, raccontando ai poliziotti una trama di angoscia. Successivamente è emerso anche che l’ex fidanzato le aveva nascosto un gps sull’auto, per controllarne gli spostamenti.

Un cumulo di indizi che sono serviti agli inquirenti per far scattare l’arresto in ’flagranza differita’ nei confronti un 30enne forlivese, sotto accusa per stalking. All’esito della convalida dell’arresto, all’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima e dell’obbligo di presentazione quotidiana in questura.

La donna, 30enne come il suo ex, aveva deciso di intraprendere la via della denuncia dopo un uteriore peggioramente della situazione, innescato dal fatto che lei aveva da qualche tempo aveva cominciato a frequentare un altro uomo.

La rabbia dell’ex a quel punto esplode. Lei comincia a ricevere numerose minacce di morte. In una circostanza la vittima subisce anche un tentativo di strangolamento. La donna mostra poi agli investigatori messaggi, chiamate e audio che ha ricevuto il giorno prima sul suo telefono. Ed è proprio grazie a questi messaggi, testuali e audio, che la polizia ha potuto effettuare l’arresto in ’flagranza differita’. Durante la perquisizione è stato trovato un tirapugni, una mazza da baseball e il gps utilizzato per pedinare la donna. Non appena condotto in questura, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.